Bravouröses Konzert der „Lochauer Jungmusik“ als Abschluss des Jugendlagers

Lochau. Abwechslungsreiche Blasmusik, heitere Showelemente und viel Applaus von den zahlreichen Besuchern, das bestens gelungene Konzert in der Festhalle war für die Lochauer Musikvereinsjugend der krönende Abschluss eines erfolgreichen Jugendlagers.

Im Kreis der großen Musikvereinsfamilie präsentierten „Rasselbande“ und „Jungmusik“ bzw. das gesamte Orchester mit den Jungmusikanten und den musikalischen Betreuern unter der Leitung von Stefan Nobis, Jana Schmid und Mario Kohler gemäß dem Motto „Zauber der Musik“ ein sehr abwechslungsreiches Programm mit tollen Musikstücken und stimmungsvollen Einlagen. Eigentlich all das, was man in diesem einwöchigen Jugendlager in Hittisau erarbeitet und gelernt hatte.