Bravouröses Ferienlager-Abschluss-Konzert der „Jungmusik Lochau“

Lochau. Ein bravouröses Konzert bildete auch in diesem Jahr den krönenden Abschluss des alljährlichen Jungmusikantenferienlagers der Lochauer Musikvereinsjugend im Lustenauer Ferienheim in Hittisau.

Die 35 Jungmusikanten und ihre musikalischen Betreuer nahmen ein begeistertes Konzertpublikum mit auf die musikalisch umrahmte Flugreise „From Hittisau Ferienlager to Lochau Festhalle“. Unter der Leitung von Stefan Nobis präsentierten das Orchester und die verschiedenen Ensembles – Saxophon, Klarinetten, Schlagzeug, Querflöten, Blechbläser, Trompeten und Blockflöten – ein sehr abwechslungsreiches Programm mit tollen Musikstücken und stimmungsvollen Einlagen. All das, was man in diesem einwöchigen Ferienlager erarbeitet und gelernt hatte. Von den zahlreichen Konzertbesuchern gab es jedenfalls viel Applaus.