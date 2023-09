Bravouröser Heimspieltag beim SV typico Lochau mit zahlreichen Highlights

Lochau. Beste Stimmung im Stadion Hoferfeld! Beim SV typico Lochau begeisterte ein abwechslungsreicher und spannungsgeladener Heimspieltag mit zahlreichen Highlights über 400 Matchbesucher, Jung und Alt.

Im Mittelpunkt dieses tollen Fußballnachmittags stand natürlich das Meisterschaftsspiel der VN.at-Eliteliga SV typico Lochau gegen den FC Andelsbuch. Nach einer mittelmäßigen ersten Halbzeit wurde es ab der 68. Minute so richtig spannend. Andelsbuch hatte in Minute 67 gerade auf 2:0 erhöht und steuerte einem schmeichelhaften Sieg entgegen. Da sorgte einmal mehr Lochaus Goalgetter Nicolai Bösch in der 68. Minute für den Anschlusstreffer und in der 86. Minute mit einem Elfmeter für den viel umjubelten 2:2 Ausgleich. Trotz einer kampfbetonten, turbulenten Schlussphase und auch darüber hinaus wollte keinem Team der „Lucky Punch“ gelingen.