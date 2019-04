Bravourös dirigiert und musiziert

Osterkonzert des Musikvereins mit vier Jungkapellmeistern und zahlreichen Ehrungen

Drei schwungvolle Stücke der Jungmusik unter der Leitung von Julia Erath eröffneten das Konzert und gipfelten in einer glanzvollen Darbietung von Abbas „Mamma Mia!“. Gleich einem Dutzend talentierten Nachwuchsmusikern wurde auf dem Osterkonzert zur bestandenen Prüfung in Bronze gratuliert: Elena Dolovic, Sina Buckenmaier, Katharina Bertsch, Lisa Schwald, Valentin Wallner, Lorena Kokot, Tobias Summer, Amrei Reisch, Lukas Gabriel, Laura Mair, Veronika Merz und Lucas Summer .

Vier Mitglieder des Musikvereins wurden auf dem Konzert für ihre langjährige engagierte Mitgliedschaft geehrt. Für ihre 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Karoline Reisch geehrt. Seit vielen Jahren Trachtenwart und stets im Einsatz am Flügelhorn, ist Reisch die erste Dame, der diese besonders langjährige Ehrung verliehen wurde. Drei weitere Mitglieder wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt: Der heutige Kapellmeister Martin Madlener, Christian Summer am Tenorhorn sowie Stefan Gantner am Schlagzeug, der auch in der Jugendausbildung aktiv ist und das alljährliche Jugendlager mitorganisiert.