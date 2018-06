Bravissimo! FFC Vorderland-Torjägerin Viso kehrt zurück

Die 24-jährige venezuelanische Kapitänin Ysaura Viso spielt ab der neuen Saison wieder für den Ländle-Bundesligist

„Das fehlende Puzzleteil haben wir Gott sei Dank wieder gelöst. Eine große Qualitätsverbesserung in der Offensive und die nahe sportliche Zukunft schaut wesentlich freundlicher aus. Nur vierzehn Tore in dieser Saison als schlechsteste Mannschaft geschossen, das sagt alles über unser Problem aus“, sagt FFC Vorderland Trainer Bernhard Summer zur Rückkehr der ehemaligen FFC-Torjägerin Ysaura Viso. Die 24-jährige venezuelanische Kapitänin wird um so schwierigen zweiten Jahr in der Bundesliga wieder für Vorderland auf Torjagd gehen. Viso schoss Vorderland in die oberste Spielklasse Österreichs, hatte mit ihren mehr als 30 Treffern und dem entscheidenden Goldtor in der Relegation gegen Erlaa einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug. Nach ihrer schlimmen Schulterverletzung im zweiten Saisonspiel gegen Altenmarkt im Herbst wechselte die Topstürmerin im Frühjahr nun nach Kolumbien. Trotz eines Megaangebots aus Brasilien entschied sich Ysaura Viso für eine Rückkehr ins Vorderland.