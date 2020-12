Brauereigasthof Reiner mit „Genuss über d’Gass“-Abhol-Service

Im Brauereigasthof Reiner in Lochau wird täglich frisch gekocht. Die Speisen werden mittags und abends unter dem Motto „Genuss über d’Gass“ zur Selbstabholung angeboten.

Im Brauereigasthof Reiner in Lochau wird täglich frisch gekocht. Die Speisen werden mittags und abends unter dem Motto „Genuss über d’Gass“ zur Selbstabholung angeboten. ©Schallert/BMS

Im Brauereigasthof Reiner in Lochau wird täglich frisch gekocht. Die Speisen werden mittags und abends unter dem Motto „Genuss über d’Gass“ zur Selbstabholung angeboten. ©Schallert/BMS

Lochau. Der Brauereigasthof Reiner in Lochau bietet auch im 2. Corona-Lockdown unter dem Motto „Genuss über d’Gass“ die ganze Woche hindurch wieder eine repräsentative Auswahl an Gerichten aus seiner traditionellen, gutbürgerlichen Küche zur Abholung an.

Die Gastwirte Philipp Rainer und Oskar Pöll mit ihrem Team laden die Gäste ein, regionale und frisch zubereitete Gerichte aus ihrer weit und breit beliebten Gasthofküche auch einmal zu Hause zu genießen. Die kulinarische Durststrecke bis zur Wiedereröffnung der gemütlichen Gaststuben lässt sich so genüsslich überbrücken.

Aus der Speisekarte

Zur Wahl stehen unter anderem Klassiker wie Vorarlberger Käsknöpfle, Spinatknödel, Rindsgulasch, gebackene Zanderfilets, Grillteller und Cordon Bleu. Für den süßen Abschluss bäckt Inge Rainer, laufend frisch, ihre legendäre Kardinalschnitte. An Guata aus Lochau!

Montag bis Freitag zur Mittagszeit wird zusätzlich ein täglich wechselndes Mittagsgericht zu einem günstigen Preis angeboten. Die komplette Speisekarte und alle weiteren Informationen sind immer aktuell auf der Homepage unter www.reiner-lochau.at abrufbar.

So funktioniert der Abhol-Service

Die frisch gekochten Gerichte werden täglich angeboten. Die Bestellannahme ist mittags von 10 bis 13 Uhr und abends von 16 bis 18.30 Uhr unter 05574 44222 möglich. Die Abholzeiten sind mittags von 11.30 bis 13.30 Uhr und abends von 17 bis 19 Uhr. Selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Genuss als Geschenk