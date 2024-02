„Brauchtum pflegen“

Egon Pfefferkorn und Christian Vonier zeigten den Kids die Kunst des Fackelbaus

Es herrschte Hochbetrieb in dem Werkraum der Volksschule Tschagguns, als Egon Pfefferkorn und Christian Vonier von der Funkenzunft Tschagguns die Kinder der dritten und vierten Stufe zum Fackelbaukurs geladen hatten. Lediglich ein Haselnussstecken mussten die Kinder zum Kurs mitbringe, den Rest stellte die Funkenzunft Tschagguns. „Für eine ordentliche Fackel braucht man Sprössle aus Schindeln, ein Stück einer Kartonrolle und einen Haselnussstecken oder einen Drahtring mit einem Seil daran“, erklärt Egon Pfefferkorn den Schülern.

Know-How weiter geben

Anschließend wurden die Sprössle in den Pappkartonring gelegt. Dazwischen wurde ans andere Ende der Haselnussstecken hineingesteckt. Am Ende musste man die Sprössle sogar mit dem Hammer hineinklopfen, damit auch alles schön in der Pappkartonrolle festsaß. Ganz zum Schluss wird oben noch Holzwolle zwischen die Sprössle gestopft, damit die kleinen Holzscheite auch gleich einmal Feuer fangen, wenn es ans Schwingen der Fackel geht. „Wer lieber ein Seil zum Schwingen hat, muss eine Pappkartonrolle nehmen, an die vorher ein Drahtring mit einem Seil daran befestigt wurde. Und dann fällt der Haselnussstecken natürlich weg“, so Christian Vonier.

Variantenreich

Für die Kinder war es ein aufregendes Erlebnis, die eigene Fackel zu bauen. „Ich habe zwei gemacht, eine mit einem Seil und eine mit einem Stecken. Die mit dem Stecken bekommt mein kleiner Bruder. Das ist für ihn einfache mit dem Schwingen beim Funken“, berichtet Raphael aus der dritten Klasse stolz. Doch schon hilft er seinen Klassenkameraden bei ihren Fackeln. „Wenn die Kinder erst einmal einige Fackeln gebaut haben, wissen sie ganz genau, wie es geht und helfen einander auch“, so Pfefferkorn. Er selbst und sein Funkenzunftkollege Christian Vonier wissen, wovon sie sprechen, denn bereits seit 12 Jahren kommen sie jedes Jahr kurz vor dem Funkenabbrennen in die Schule und bieten ihren Fackelbaukurs kostenlos an.

Begeisterung