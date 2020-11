Brauchtum pflegen auch ohne Party

Die Fasnatzunft Oberschorbach zeigt sich kreativ, wenn es um Alternativen geht.

Dornbirn. Indianertänze rund um den Faschingswagen, ausgelassenes Faschingstreiben nach den Umzügen oder verschwitzte Kostüme beim Ball in der „Wirtschaft“ – dies wird es so im kommenden Fasching wohl nicht geben. Das bedeutet aber nach dem Willen der Fasnatzunft Oberschorbach keineswegs, dass der Fasching 2021 komplett ausfällt. „Formate, wie wir sie bisher kannten, werden nicht möglich sein. Ab jetzt planen wir völlig anders, völlig neu“, so Präsident Jürgen Alber.