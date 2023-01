Brauchtum leben

Sternsinger in Gisingen

FELDKIRCH Jedes Jahr in der Weihnachtszeit zwischen Neujahr und 6. Jänner sind im ganzen Land viele Sternsinger auf dem Weg und bringen die Friedensbotschaft in die Häuser. Auch im Feldkircher Stadtteil Gisingen sammelten mehrere Sternsingergruppen Spenden für eine bessere Welt. Auch Pfarrmoderator P. Peter Willi geht auch 2023 selbst mit zwei Mitbrüdern und einer Ordensschwester mit gutem Beispiel voran und unterstützten diese Aktion für notleidende Menschen. Dieser Einsatz ist vorbildlich und kommt bei der Gisinger Bevölkerung sehr gut an. TAY