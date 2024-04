Braucht es Öffnungszeiten fürs Schülerklo? So denken Vorarlberger Schulleiter

Mit Schülerklos, die nur in der Pause geöffnet sind, sorgt ein Gymnasium in Graz derzeit für Aufregung. Könnte das auch in Vorarlberg zum Thema werden?

Die Toiletten an einem Grazer Gymnasium sind ab sofort nur noch während der Pausen geöffnet, wie mehrere österreichische Medien berichten. Diese Öffnungszeiten am Schülerklo wurden eingeführt, weil Schüler am WC großen Schaden angerichtet haben.

Klos während des Unterrichts abgesperrt

Die Pausenaufsichten sperren die WCs auf und zu. Wer während der Stunde aufs Klo muss, muss sich bei der Haustechnik melden. Von den Schülern gibt es bereits erste Kritik: So könnte es etwa zu Staus während der Pausen kommen.

Elisabeth Mettauer von der Bildungsdirektion. ©Bildungsdirektion

Klos sperren? Bildungsdirektion klärt auf

"Prinzipiell stehen die Schülerklos auch während des Unterrichts zur Verfügung", erklärt Elisabeth Mettauer von der Kommunikation der Bildungsdirektion für Vorarlberg. "Eine anderweitige Regelung liegt in der Entscheidung der Schulleitung, sie ist jeweils im Einzelfall abzuwägen." Toiletten während des Unterrichts komplett zu sperren, macht nicht viel Sinn, wie sie zu verstehen gibt: "Eine Möglichkeit des Toilettengangs während des Unterrichts ist dennoch weiterhin vorzusehen, wie es auch in der genannten Schule der Fall ist", so die Sprecherin der Bildungsdirektion.

Um herauszufinden, ob die Öffnungszeiten am Schülerklo sich auch in Vorarlberg durchsetzen könnten, hat VOL.AT einen Rundruf an weiterführenden Schulen im Land gestartet.

Die HTL Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

HTL Dornbirn: "Es wäre auch organisatorisch nicht möglich"

An der HTL Dornbirn gab es kürzlich Probleme mit der Hygiene am Schülerklo. "Bei uns ist es mittlerweile ruhiger geworden", meint Direktor Michael Grünwald. "Einige organisatorische Maßnahmen wie neue WC-Papierspender, Bewusstseinsbildung bei den Schülerinnen und enger Austausch mit dem Reinigungsdienst haben aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass es auf den WCs ordentlicher aussieht. Ich hoffe, es bleibt so. Daher denke ich momentan nicht an eine Sperrung der WC-Anlagen während der Stunden", schildert er.

Direktor Michael Grünwald. ©VN/Hämmerle

"Es wäre auch organisatorisch nicht möglich, die Hauswarte laufend auf- und zusperren zu lassen", gibt Grünwald zu verstehen. Die Lehrpersonen entscheiden, wie sie es während des Unterrichts handhaben. "Wir weisen die Schülerinnen aber darauf hin, dass unmittelbar nach Stundenbeginn und kurz vor Stundenende keine WC-Besuche erlaubt werden, damit Beginn und Abschluss des Unterrichts nicht gestört werden", so der Direktor.

Die Bezauer Wirtschaftschulen. ©VOL.AT/Mayer

Wirtschaftsschulen: "In Bezau gilt ein Vertrauensgrundsatz"

"Die Maßnahme der Schulleitung des Gymnasiums in Graz, und mag sie auch nur befristet gesetzt werden, ist nachvollziehbar, wenn es Beschädigungen in den WC-Anlagen gibt", meint Mario Hammerer, seines Zeichens Direktor der Bezauer Wirtschaftsschulen.

Direktor Mario Hammerer. ©VN/BWS Bezau

Er zeigt Verständnis für die Entscheidung: "Die Schulleitung muss dann reagieren und kann so ein Fehlverhalten nicht dulden", verdeutlicht der Schulleiter gegenüber VOL.AT. An seiner Schule im Bregenzerwald sieht er die Grazer Lösung jedoch nicht als sinnvoll an: "In Bezau gilt der Vertrauensgrundsatz zwischen Schülerinnen und Lehrpersonen und wir werden hoffentlich nie über so eine Entscheidung nachdenken müssen", betont Hammerer.

Das BSBZ Hohenems. ©Roland Paulitsch

BSBZ: "Mit mehr Aufwand als Nutzen verbunden"

"Eine solche Regelung ist an unserer Schule sicher kein Thema", meint auch Markus Schwärzler vom BSBZ Hohenems auf VOL.AT-Anfrage. "Ich sehe diese Öffnungszeitenregelung eher kritisch und mit mehr Aufwand als Nutzen verbunden." Er ist skeptisch, was das Absperren der Schülertoiletten während des Unterrichts angeht: "Wenn ein Schüler aus irgendeinem Grund dringend auf das WC gehen muss, sollte diese Möglichkeit selbstverständlich gegeben sein", gibt er zu verstehen.

Direktor Markus Schwärzler. ©Klaus Hartinger

"Es gilt eine allgemein gültige Klassenraum-Disziplin einzuhalten", so der Direktor der Landwirtschaftsschule. Der WC-Gang sollte in dafür vorgesehenen Pausen erfolgen. "Wenn ein außertourlicher WC-Gang nötig ist, hebt der Schüler die Hand und fragt die Lehrperson um Erlaubnis", erklärt Schwärzler.

Die HAK HAS in Bludenz. ©VOL.AT/Mayer

Margit Flecker von der HAK HAS Bludenz. ©VOL.AT/Mayer

HAK Bludenz: "Bei uns gibt es das nicht"

An der HAK HAS in Bludenz ist eine Sperre der Schüler-WCs während des Unterrichts aktuell kein Thema. Dementsprechend kurz und knapp fiel die Antwort der Schulleiterin aus: "Nein, bei uns gibt es das nicht", erklärt Direktorin Margit Flecker auf VOL.AT-Anfrage. Eine fixe Regelung für die Unterrichtszeit besteht an der Bludenzer Schule nicht: "Die Toilettengänge während des Unterrichts regelt die Lehrkraft", gibt die Schulleiterin zu verstehen.

Die Handelsakademie in Feldkirch. ©HAK Feldkirch

HAK Feldkirch: "Halte nichts von solchen Aktionen"

Auch Direktor Michael Weber von der HAK Feldkirch kennt den Vorstoß der Grazer Schule. "Ich habe gestern auf der digBiz-Tagung (20 Handelsakademie-Standorte aus ganz Österreich) davon gehört", erklärt er gegenüber VOL.AT. "Persönlich halte ich nichts von solchen Aktionen." An der HAK ist die Regelung also kein Thema.

Direktor Michael Weber. ©Roland Paulitsch

"Wir sind eine Schule und haben, wenn es Probleme gibt, diese pädagogisch zu lösen", gibt der Schulleiter zu verstehen. "Außerdem haben wir an der Handelsakademie als berufsbildende Schule, Schülerinnen und Schüler, die sich zum allergrößten Teil zu benehmen wissen, was mich sehr stolz macht."

