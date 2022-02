"Brauchen mehr Power in Abwehr und Angriff"

Schweres Auswärtsspiel für die Bregenzer Handballer in Graz.

Für Bregenz Handball geht es am kommenden Samstag in die Steiermark, wo HSG Graz als nächster Gegner wartet. Während sich die Bregenzer den Fivers mit 32:35 in eigener Halle geschlagen geben mussten, hatten die Grazer zuletzt ein spielfreies Wochenende. Ihr Spiel gegen Vöslau musste coronabedingt verschoben werden.

In der Hinrunde konnte sich das Team von Markus Burger bereits gegen die Mannschaft aus Graz durchsetzen. Die 1. Halbzeit gestaltete sich zunächst ausgeglichen, so dass es keiner Mannschaft gelang dauerhaft in Führung zu gehen. In der 17. Minute stand es 11:11. Kurz darauf drehten die Bregenzer noch einmal richtig auf. Das Resultat war eine 4-Tore-Führung zur Halbzeitpause (20:16). In der 2. Halbzeit ließen die Vorarlberger das Team aus der Steiermark noch einmal auf 2 Tore rankommen, bevor sie sich deutlich absetzten. Zehn Minuten vor Abpfiff stand es dann 30:22 für den Gastgeber. Das Spiel endete nach einer 7-Meter Parade von Torhüter Jan Kroiss bei einem Stand von 36:27.

Trainer Markus Burger: „Mit Graz wartet ein schweres Auswärtsspiel auf uns! Die Grazer haben noch vor Weihnachten eine bemerkenswerte Leistung gegen die Fivers abgeliefert und gewonnen. Wir brauchen deutlich mehr Feuer in Angriff und Abwehr, um die 2 Punkte aus der Steiermark mitzunehmen.“

Kapitän Lukas Frühstück: „Wir als Mannschaft haben uns viel vorgenommen für 2022. Wir sind prinzipiell gut gestartet mit zwei Auswärtssiegen und haben leider am vergangenen Wochenende zu Hause zwei Punkte liegen lassen. Das gilt es jetzt am Samstag in Graz wieder wett zu machen. Für eine möglichst gute Ausgangssituation bei den Viertelfinalspielen, dürfen wir uns keine Umfaller mehr leisten. Das heißt, zwei Punkte müssen her. Die Grazer spielen einen schnellen Handball. Sie wollen viele Tore schießen, haben wurfgewaltige Rückraumspieler und schnelle Flügel. Auch die Achse mit Mittespieler und Kreisläufer funktioniert sehr gut. Für uns wird es wichtig sein, unsere Chancen im Angriff zu nützen und schnell zurück zu kommen. Wir hoffen, dass wir komplett antreten können und dass der Ralf Patrick den Goran und den Jan wieder ergänzt. Wir freuen uns auf ein tolles und spannendes Spiel in Graz.“

18. Saisonspiel HLA MEISTERLIGA

HSG Graz vs. Bregenz Handball

Samstag, 26.02.2022, 19.00 Uhr