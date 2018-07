Brassclub am Sonntag, 15. Juli 2018

Thüringen. Bei der zweiten Matinee am Sonntag, den 15. Juli um elf Uhr dürfen wir den „Brassclub“ in der Villa Falkenhorst willkommen heißen.

Ende 2013 beginnt die Geschichte rund um den Brassclub. Ein Haufen Musiker aus den unterschiedlichsten Richtungen tat sich zusammen, um guten Sound zu produzieren. Schnell war klar, dass man nicht einfach nur irgendetwas machen wollte, sondern eine gute Mischung aus allem. So entstand dann eine Richtung, die sich eben aus „Brass“ und „Clubsound“ zusammensetzt – Brassclub war also geboren und mischt nun die Bühnen nicht nur in Vorarlberg auf. Tanzen erwünscht – Stimmung garantiert!