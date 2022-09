Branduhren-Cup war der letzte Akt in der Vorbereitung

Rollhockey-Mix-Team nahm an Turnier in der Schweiz teil.

Das Mix-Team aus dem Ländle überzeugte am Samstag mit Siegen gegen das Schweizer U19 Nationalteam (4:2), gegen Uri (5:0) und gegen den deutschen Bundesligisten Walsum nach Verlängerung mit 4:3. Trotz der knappen Niederlage gegen Gastgeber Wimmis wäre am Sonntagmorgen gegen Biasca noch der erste Rang möglich gewesen. Es hätte aber einen Sieg nach regulärer Spielzeit benötigt, um punktmäßig gleichzuziehen und dank besserer Direktbegegnung den Wanderpokal zu verteidigen.

Trainer Dolce ließ den kompletten Kader auflaufen und auch die Torhüter teilten sich ihr Gehäuse. Ein sicherer Garant für Tore war wieder einmal Kilian Hagspiel, der in jedem Spiel mindestens einmal ins Schwarze traf. Für Torhüter Abraao Gomes Da Silva und sein Team endete das Turnier im letzten Spiel bitter, er wurde durch einen Zusammenprall eines Biasca-Spielers am Knie verletzt und fällt für ungewisse Zeit aus. Bleibt die Hoffnung, dass die Diagnose nicht schlimm ist und er so schnell wie möglich an der Meisterschaft teilnehmen kann. (cth)