Brandstiftung in Dornbirn: Mehrere Papiermüllhaufen angezündet

In den frühen Morgenstunden des 9. Januar 2024 kam es in der Bahnhofstraße in Dornbirn zu einem Vorfall von Brandstiftung, bei dem mehrere Papiermüllhaufen angezündet wurden.

Gegen 03:00 Uhr morgens wurden in Dornbirn, speziell im Bereich der Bahnhofstraße, mehrere Kartons von einer bisher unbekannten Person oder Gruppe in Brand gesetzt. Dies ereignete sich in einer Nacht, in der entlang der gesamten Straße Papiermüll zur Abholung bereitgestellt war.

Gezielte Brandstiftung

Die Brandstiftung beschränkte sich auf den Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen den Hausnummern 4 und 12. Mindestens drei Haufen Papiermüll wurden dabei gezielt entzündet.

Bahnhofstraße 9, Dornbirn ©Google Maps Screenshot

Bemühungen eines Passanten

Ein aufmerksamer Passant entdeckte die Feuer und unternahm sofort Versuche, die Brandherde eigenständig mit Wasser zu löschen. Nachdem dies nicht gelang, alarmierte er die Feuerwehr.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Die Feuerwehr Dornbirn konnte die drei Brandstellen zügig unter Kontrolle bringen und löschen. So wurde weiterer Schaden verhindert.