Brandstifter wollten Feuer im "Kästle-Areal" legen

Hohenems - In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Brandalarm bei einer Firma im "Kästle-Areal" in Hohenems.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in Hohenems versucht, in einer Firma Feuer zu legen. Wie die Polizei berichtete, warfen sie einen brennenden Gegenstand in einen Lüftungsschacht. Von diesem hatten sie zuvor die Abdeckung gewaltsam entfernt. Es kam aber nur zu starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.