Die positiven Erfahrungen und Erlebnisse des vergangenen Jahres greift die Kulturinitiative Brandnertal auf und lädt vom 3. bis 10. September zur 2. Brandnertaler Kulturwoche ein.

Eröffnung:

Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink und Bürgermeister Georg Bucher eröffnen vor dem imposanten Gitzischroffa in Bürs die Brandnertaler Kulturwoche. Danach geht’s los mit Musik des Blechbläserensembles BrassAdventure und einem Posaunenquartett.

Freitag, 3. September, 19:00 Uhr

Gitzischroffa Bürs

Bei Regenwetter: Zimbapark Bürs

JAZZ & KULINARIK am Hummelhof

Ein swingender Abend für Jazzliebhaber.

Musikgenuss mit den Skirthunters und der Jazzsängerin Viola Ess-Pfefferkorn auf dem bewirtschafteten Hummelhof. Neben dem musikalischen Genuss sind mit Imbissen aus biologischen Produkten der Talschaft für Gaumenfreuden gesorgt. Die vier professionellen Musiker Erich Berthold, Saxofone, Hannes Berthold Keyboards, Stephan Rheintaler, Bass und Stefan Greussing am Schlagzeug sind seit vielen Jahren in verschiedensten Formationen in fast allen Stilrichtungen tätig. In regelmäßigen Abständen treffen sich die Vier, um in der Formation „The Skirthunters“ ihre Freude an der improvisierten Musik immer wieder gemeinsam neu zu erleben.

Das Repertoire reicht von Swing über Blues bis zu Soul, Funk und Fusion. Die in Bludenz geborene Jazzsängerin Viola Ess-Pfefferkorn gibt die stimmgewaltige Frontfrau auf dem Hummelhof in Bürserberg. Sie studierte am Tiroler Landeskonservatorium bei Aja Zischg und Waltraud Köttler. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit an der Tonart Musikschule Hohenems ist sie in diversen Bands und Ensembles tätig.

Samstag, 4. September, 17:00 Uhr

Bürserberg, Hummelhof

Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Kosten

Eintritt inkl. Musik & Kulinarik (ohne Getränke) € 25,--

Kinder bis 14 Jahre: € 15,--

Es gelten die COVID-19 Schutzmaßnahmen (3-Regel). Für die Registrierung ist eine Anmeldung über www.tal-schafft-kultur.at unbedingt erforderlich.

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Aufgrund beschränkter Parkmöglichkeiten Fahrgemeinschaften bilden oder einen Spaziergang vom Ortszentrum (Kirche) zum Hummelhof machen.

www.hummelhof.at

FRÜHSTÜCKSTREFF am Hummelhof

Gemeinsam mit der Pfarre Bürserberg wird zum Frühstückstreff eingeladen. Jeder packt seine „Frühstückslieblingszutaten“ und Geschirr in den Rucksack und kommt nach dem Gottesdienst zum Hummelhof. Getränke (Kaffee, Tee, …) gibt es gegen Bezahlung auch vor Ort.

„Die Hodabuam“ aus der Steiermark unterhalten ab 10.30 Uhr mit Tanzmusik und Kabarett.

Sonntag, 5. September, 9:30 Uhr

Bürserberg, Hummelhof

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Aufgrund beschränkter Parkmöglichkeiten Fahrgemeinschaften bilden oder vom Ortszentrum (Kirche) einen Spaziergang zum Hummelhof machen.

END OF SUMMER PARTY

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, Grund genug noch einmal unter freiem Himmel Musik zu genießen.14:00 Uhr

Die Hodabuam - Tanzmusik und Kabarett aus der Steiermark

15:30 Uhr

Brassclub - Pop/Rock- Coverband aus dem Bregenzerwald

Jam the Canyon, die legendären Konzerte mit dem Brassclub in der Bürser Schlucht finden nun beim Gitzischroffa eine Fortsetzung. Die Musiker und die Kulturinitiative Tal-schafft-Kultur freuen sich auf zahlreiche BesucherInnen.

Sonntag, 5. September, 14:00 Uhr

Bürs, Gitzischroffa

Essen, Trinken & Sitzgelegenheit selbst mitbringen!

Nur bei trockener Witterung!

DORFKONZERTE da & dort

Kultur im Lebensraum Natur erleben und genießen - eine Veranstaltung der Brandnertaler Kulturwoche.

Zum Feierabend spielen Ensembles an auserwählten Plätzen in Bürs, Bürserberg und Brand. Die Besucher sind eingeladen einen „Firobad-Drink“ mitzubringen und die Musik vom Posaunenquartett Windwerk, GYS-Brassquartett und Streichquartett KonzArt zu genießen.

Dienstag, 7. Sept.,

16:30 Uhr

Bürs, Sozialzentrum

17:30 Uhr

Bürs, Zimbapark

18:30 Uhr

Bürs, beim Spielplatz Schesa

Mittwoch, 8. Sept. 2021

18:00 Uhr

Bürs, Gitzischroffa

bei Regen: Pfarrkirche St. Martin

19:00 Uhr

Bürserberg, Museumsgarten

bei Regen: Pfarrkirche Hl. Josef

20:00 Uhr

Brand, Walserensemble

bei Regen: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Donnerstag, 9. Sept. 2021

17:30 Uhr

Brand, Naturbadesee

bei Regen Pavillon beim Gemeindezentrum

18:30 Uhr

Bürserberg, Außerberg

GRAT + GRENZE

Ergänzend zur Ausstellung der Geschichte von Gratwanderungen, Grenzgängen und dem Überwinden findet diese Veranstaltung im Rahmen der Brandnertaler Kulturwoche statt.

Gesellschaftliche, musikalische und kulinarische Grenzen mutig überschreiten mit Mag. Dr. Wolfgang Weber, Christof Thöny, Herbert Walser-Breuß und dem Restaurant Gufer 55.

Mag. Dr. Wolfgang Weber lehrt an der Universität Innsbruck. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die österreichische Geschichte im 20. Jahrhundert (Entnazifizierung, Soziale Bewegungen, Parteien, Parlamentarismus, Wahlen).

Christof Thöny, hat in einem gemeinsamen Projekt mit der Region Prättigau unterschiedliche Aspekte des Phänomens „Grenze“ aufgearbeitet. Seit Mai werden die Ergebnisse dieser historischen Erforschung in den Ausstellungen in Brand und Bürserberg sowie in einer Publikation der Öffentlichkeit präsentiert.

Herbert Walser-Breuß ist Dozent am Landeskonservatorium, Musikpädagoge am Gymnasium Schillerstraße Feldkirch, Musiker in internationalen Ensembles und verschiedenen Formationen im Jazzbereich. Ein Leben mit der Trompete und dies voll Leidenschaft, seit jeher macht es ihm große Freude, die Ränder des Trompetenrepertoires zu beackern.

Andrea und Thomas Beck ergänzen mit Kulinarik das Thema „Grenze“ in ihrem Restaurant Gufer 55.

Montag, 6. September, 18:00 Uhr

Brand, Walserensemble und Restaurant Gufer 55

Eintritt inkl. 3-Gang-Menü (ohne Getränke): € 38.--

Begrenzte Teilnehmerzahl

KULTUR IN DER KIRCHE

Zum Feierabend, Musik und Texte zum Nachdenken.

Es musizieren das Streichquartett KonzArt und Jorge Garcia an der Orgel, Luzia Tschofen liest Texte.

Dienstag, 7. Sept. 2021

18:00 Uhr

Brand, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Dienstag, 7. Sept. 2021

20:00 Uhr

Bürserberg, Pfarrkirche Hl. Josef

Donnerstag, 9. Sept. 2021

19:30 Uhr

Bürs, Pfarrkirche St. Martin

SING & ACT

Ein „Mitmachmusical“ für Kinder des Tales zum Finale der Brandnertaler Kulturwoche.

Unter der Leitung von Jorge Garcia inszenieren sie die Geschichte vom „Bettler auf der Alpe Schesaplana“ und überraschen dabei mit Schauspiel und Musik.

Die SchauspielerInnen und ihr Regisseur freuen sich auf viele BesucherInnen.

Freitag, 10. September, 18:30 Uhr

Bürs, Gitzischroffa

Essen, Trinken & Sitzgelegenheit selbst mitbringen!

Es gelten die COVID-19 Schutzmaßnahmen (3-Regel). Anmeldung über www.tal-schafft-kultur.at.

Bei Regen findet die Aufführung in der Friedenskirche Bürs statt.

„OHRENSCHNALZ“ mit BrassAdventure Zum Finale der Brandnertaler Kulturwoche spielt BrassAdventure ihr aktuelles Konzertprogramm.

Was einst ein kleines Ensemble war, startet mit Leidenschaft und Liebe zum Detail in eine neue Ära des BrassAdventures durch. Nach ihren erfolgreichen Weihnachtskonzerten in den vergangenen Jahren wurde der Wunsch der jungen Musiker und ihres Initiators Lukas Ludescher auch andere Literatur zu spielen immer präsenter.

BrassAdventure begibt sich auf neues Terrain und zeigt sich dabei von einer ganz anderen Seite.

Unter der künstlerischen Leitung von Lukas Ludescher und mit dem Dirigenten Thomas Ludescher präsentieren die Musiker arrangierte Literatur aus der Klassik, der traditionellen Musik und aus dem Jazz-Pop-Bereich.

Freitag, 10. September, 19:30 Uhr

Bürs, Gitzischroffa

Essen, Trinken & Sitzgelegenheit selbst mitbringen!

Bei Regen findet das Konzert in der Friedenskirche Bürs statt.

AUF.HORCHEN.

Ein musikalischer Morgen- oder Abendgruß von der Höhe. Junge Musiker machen sich in dieser Woche täglich mit ihren Instrumenten auf den Weg und begrüßen die BewohnerInnen von auserwählten Plätzen in Bürs, Bürserberg und Brand. Seien Sie jeden Tag wachsam, damit Sie die feinen Klänge hören und genießen können – aufhorchen lohnt sich.