Brandgeruch in Lochauer Lebensmittelgeschäft

Die Feuerwehr führt die Ursache für den Brandgeruch auf Industriekochfelder auf dem Dachboden zurück.

Am Donnerstag gegen 08.20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Lochau über Brandgeruch in einem Lebensmittelgeschäft in Lochau informiert. Ein Brandmelder hatte bereits Alarm ausgelöst.