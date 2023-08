Brände in Griechenland toben weiter

In mehreren Regionen Griechenlands haben auch am Donnerstagmorgen kleinere und größere Wald- und Buschbrände getobt.

"Bleiben Sie zu Hause"

Größere Brände toben auch in Mittelgriechenland nahe der Ortschaft Distomo und am sechsten Tag in Folge an der griechisch-türkischen Grenze im Raum der großen Hafenstadt Alexandroupolis.