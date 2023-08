Gewaltige Brände in Griechenland außer Kontrolle

Bei teils stürmischen Winden haben sich mindestens fünf große Waldbrände in Griechenland in der Nacht auf Dienstag unkontrolliert weiter ausgebreitet.

In der Nacht musste schließlich auch das Universitätskrankenhaus der Stadt evakuiert werden. 175 Menschen, darunter Kinder und Kleinkinder, wurden auf einer Fähre untergebracht oder in Krankenhäuser anderer Städte verlegt, wie der Sender Skai berichtete.

Weitere Brände

Rauch hunderte Kilometer zu sehen

Die Rauchschwaden der gewaltigen Brandherde sind so groß, dass sie viele hundert Kilometer entfernt noch deutlich zu erkennen sind, wie Satellitenbilder zeigten. Der Wind trieb die Rauchwolken in der Früh quer über Mittelgriechenland bis weit hinaus auf das im Westen gelegene Ionische Meer. Brände toben außerdem auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa, in der Nähe der Hafenstadt Kavala, auf der Insel Kythnos und in der Region Böotien nordwestlich der Hauptstadt Athen.