Brandausbruch im Landeskrankenhaus

Sieben Feuerwehren mit 170 Teilnehmenden übten am LKH Rankweil den Ernstfall.

Eine Explosion, Feuer im Neubau des LKH Rankweil mit Rauchausbreitung und -entwicklung sowie mehrere vermisste Personen – das war die Übungsannahme für die Feuerwehren in Rankweil und Umgebung. Innerhalb weniger Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort und kümmerten sich professionell um die Notsituation. Um die Rauchentwicklung möglichst authentisch nachzustellen, kamen fünf Nebelmaschinen zum Einsatz und die vermeintlich in Not geratenen Personen wurden als „gehfähig“, „nicht gehfähig“ oder „bewusstlos“ gekennzeichnet.