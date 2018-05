Brandannahme im Haus Koblach

Ein Feuer in der Tiefgarage des Haus Koblach mit anschließender starker Rauchentwicklung war die Annahme der Abschnittsübung am vergangenen Samstag in Koblach.

Koblach Zahlreiche interessierte Bürger aus der Umgebung nutzten dabei am vergangenen Samstag die Möglichkeit, um der Feuerwehr aus der Kummenberg Region über die Schulter zu blicken. Die Ortsfeuerwehr Koblach organisierte die Abschnittsübung.

Rettung über die Drehleiter