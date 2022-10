Brandalarm in Altach

Im Rahmen der traditionellen Herbstübung zeigten am Wochenende die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr von Altach ihr Können.

Altach . Aktuell sorgen in Altach rund 100 Feuerwehrmänner, und auch Frauen für die Sicherheit in der Bevölkerung. Während des ganzen Jahres finden laufend Weiterbildungen und Proben statt – ein Highlight ist dabei stets die große Herbst-Abschlussübung.

Zahlreiche Bewohner der Gemeinde und Interessierte folgten am vergangenen Samstag der Einladung zur großen Herbstübung der Feuerwehr Altach bei einer ehemaligen Diskothek im Sennemahd. Zum Auftakt konnte dabei die Feuerwehrjugend bei einem angenommenen Wohnungsbrand mit einer vermissten Person eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellen und die 20 Jungs und Mädchen zeigten auf, dass man sich in Altach um den Feuerwehrnachwuchs keine Sorgen machen muss. Von dieser Tatsache konnte sich auch Bürgermeister Markus Giesinger vor Ort ein Bild machen und fand nur lobende Woche für die Nachwuchskräfte der Altacher Feuerwehr.

Ein Brand in einer Lagerhalle, sowie ein Verkehrsunfall mit einem brennenden Fahrzeug waren in weiterer Folge Übungsannahme für die Aktivmannschaft der Altacher Wehr. Mittels Atemschutzgeräten mussten dabei die Personen aus dem Gebäude gerettet werden und gleichzeitig kümmerten sich die Mitglieder der Feuerwehr um die Brandbekämpfung im und um das Gebäude. Gespannt verfolgten die zahlreichen interessierten Besucher die Übung, während die Feuerwehrleute professionell und teamorientiert arbeiteten und so die Lage schnell unter Kontrolle hatte.