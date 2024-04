Brand nach Flämmarbeiten: Hoher Sachschaden an Holzfassade

Bei Flämmarbeiten an einem Einfamilienhaus in Bludenz entzündete sich am Montagmorgen eine Holzfassade.

Am Montagmorgen führten Arbeiter Flämmarbeiten an einem Flachdach einer Garage eines Einfamilienhauses durch. Gegen 9:15 Uhr bemerkte der Hausbesitzer Rauchgeruch im Wohnhaus und stellte bei der Nachschau einen Glimmbrand an der Holzfassade, unmittelbar neben der Garage fest.

Brand rasch unter Kontrolle

Da von ihm durchgeführte Löschversuche erfolglos blieben, verständigte er die Feuerwehr, welche einen Teil der Holzfassade abtrugen und den Glimmbrand rasch unter Kontrolle bringen konnten. An der Holzfassade entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bludenz war mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz.