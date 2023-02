Wohnhaus-Brand in Bregenz

Dachstuhlbrand in Bregenzer Mehrparteienhaus - Mehr Infos in Kürze.

In Bregenz ist am Mittwochmittag der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Brand geraten. Laut ersten Informationen wurde eine Person mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhaus gebracht. Eine weitere Familie - Mann, Frau und ein Kind - werden derzeit vom Roten Kreuz vor Ort versorgt. Sie werden später in einer Notwohnung untergebracht.