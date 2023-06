Brand in Tiroler Bahntunnel, Evakuierung von 200 Personen läuft

Im Terfener Tunnel, einem Tunnel der Neuen Unterinntalbahn, ist Mittwochabend nahe Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Pkw in Brand geraten

Medienberichten zu Folge dürften ein oder mehrere Pkw, die am Zug transportiert wurden, durch einen Oberleitungsschaden in Brand geraten sein. Das Feuer sei zwar noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf die Leitstelle Tirol. Ein Großalarm wurde ausgelöst, rund 20 Feuerwehren aus der Umgebung befanden sich im Einsatz.