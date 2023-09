Brand in Schweinemastbetrieb - Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Rankweil ausrücken.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:55 Uhr, brach in einem Schweinemast- und Schlachtbetrieb in Rankweil/Brederis ein Feuer aus. Die genaue Ursache des Brands ist derzeit noch unklar.

Brand zügig gelöscht

Zwei Angestellte des Betriebs bemerkten den Brand, nachdem im Aufenthaltsraum plötzlich der Strom ausfiel. Sie reagierten prompt und informierten die Feuerwehr. Dank des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Rankweil konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich glücklicherweise weder Menschen noch Tiere im Gebäude. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbestimmt. Die Untersuchungen zur Brandursache werden von den Spezialisten des Landeskriminalamtes durchgeführt.

Eingesetzte Einsatzkräfte: