Brand in Maschinenanlage eines Götzner Betriebs

Am Montagabend kam es in einem Götzner Wirtschaftsbetrieb zur Brandentwicklung.

Am Montagabend kam es in einem Götzner Wirtschaftsbetrieb - innerhalb einer größeren Maschinenanlage - zu einer Brandentwicklung. Bei Ankunft der Feuerwehr wurde ein Löschangriff gestartet, der Brand konnte durch die Mitarbeiter bereits gut eingedämmt werden. In kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden und die Feuerwehr abrücken. Diese stand mit 34 Mann sowie sechs Fahrzeugen im Einsatz.