Brand in Lustenau – Feuerwehr rettet schlafende Bewohner

Nach einem Brand in Lustenau musste die Feuerwehr zwei schlafende Bewohner wecken. Ihre Wohnung war bereits voller Rauch.

Glück im Unglück hatten am Samstag zwei Bewohner einer Wohnung in Lustenau. In der Nacht auf Samstag hat im Erdgeschoß des Hauses ein Heizlüfter im Badezimmer Feuer gefangen.