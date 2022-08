Brand in Feldkircher Hotel: 100 Feuerwehrler im Einsatz

Bei einem Brand am Dienstagabend im Feldkircher Centralhotel Löwen waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Dienstag um 21.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettung informiert, dass es im Centralhotel Löwen in Feldkirch (Schloßgraben) brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits zahlreiche Hotelbewohner im Freien. Die noch im Hotel befindlichen Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert, ebenso die Bewohner eines weiteren Lokals. Der Bereich um das Hotel wurde abgesperrt. Der Brand, welcher im Bereich der Lüftungsanlage im Außenbereich ausgebrochen war, konnte durch den Gast eines benachbarten Lokals bereits gelöscht werden. Die Feuerwehr Feldkirch führte noch Nachlöscharbeiten durch.

Keine Verletzten

Nachdem sichergestellt war, dass der Brand sich tatsächlich nur auf die Lüftungsanlage beschränkte und keine Gefährdung mehr bestand, konnten die Bewohner um 22.05 Uhr wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. Verletzt wurde niemand. An der Lüftungsanlage entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Auslöser des Brandes dürfte eine achtlos weggeworfene Zigarette, welcher unter der Lüftungsanlage befindliche Papierreste entzündete, gewesen sein. Im Einsatz waren die Feuerwehren Feldkirch-Stadt, Altenstadt, Nofels und Tisis mit neun Fahrzeugen und ca. 100 Personen, die Rettung mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen, ein Notarztwagen mit drei Personen und mehrere Streifen der Bundespolizei.