Brand in Feldkirch: Feuerwehr rettet Kinder aus Wohnung

Nach einem Brand in Feldkirch musste die Feuerwehr zwei Kinder mit einer Drehleiter aus einer Wohnung befreien.

In einem Restaurant in Feldkirch-Tosters kam es am Freitag zu einem Brand, ausgehend vom Lüftungsschacht eines Kohleofens. Ein in der Nähe des Hauses beschäftigter Bauarbeiter (29) und ein vorbeifahrender Rettungssanitäter (19) bemerkten Rauch und informierten die Bewohner des mehrstöckigen Gebäudes.