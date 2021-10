Brand in Ems: Bewohnerin und Tochter (6) konnten sich retten

Die Feuerwehr Hohenems wurde am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits starke Rauchschwaden zu erkennen.

Am Freitagmorgen, um etwa 3 Uhr wurde die Polizei Hohenems über einen Wohnzimmerbrand in einem Wohnhaus in Hohenems verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten bereits starke Rauchschwaden festgestellt werden, die aus dem unteren Stockwerk des Hauses drangen.