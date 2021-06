Brand in Dornbirn - Person in Lebensgefahr

Am Dienstagmorgen (22.06.) kam es in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn zu einem Brand - die verletzte Person wurde in die Spezialklinik in München geflogen.

Gegen 03:45 Uhr bemerkten Anrainer eine Rauchentwicklung im obersten Geschoß eines Mehrparteienhauses und meldeten dies der Landesleitzentrale. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das oberste Geschoß bereits in Flammen und der Brand drohte sich weiter auszubreiten.

Verletzter musste in Spezialklinik

Alle Bewohner wurden sofort evakuiert. Der Brand ist in der Wohnung Top 15 entstanden, welche laut Mitbewohner von einem 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen bewohnt wird. Der Feuerwehr Dornbirn gelang es durch gewaltsame Türöffnung in die Brandwohnung (Top 15) zu gelangen. Im Eingangsbereich konnten die Feuerwehrkräfte den 29-Jährigen bereits reglos am Boden liegend feststellen und vorerst ins Stiegenhaus verbringen, wo der Notarzt sofort mit der Reanimierung des Mannes begann.

In der Zwischenzeit gelang es den Feuerwehrleuten den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Verletzte wurde nach der erfolgreichen Reanimation vorerst ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Er wurde allerdings noch in der Nacht mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 8" in eine Spezialklinik nach München geflogen.

Grund für Brand noch unklar

Zur Brandentstehung gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes sind vor Ort und führen Erhebungen zur Brandursache durch. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Dornbirn mit sieben Fahrzeugen und ca. 35 Feuerwehrleuten, die Rettung mit drei Fahrzeugen, sowie ein Notarzt und Beamte der städtischen Sicherheitswache und der Bundespolizei.