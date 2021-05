Brand in Dornbirn: Bewohner aus Wohnanlage evakuiert

Am Donnerstagnachmittag kam es in einer Wohnung in Dornbirn Haselstauden zu einem Brand, wobei elf Fahrzeuge der Feuerwehr mit 73 Mann ausrücken mussten.

Am Donnerstag, gegen 16 Uhr, kam es in einer Wohnung in Dornbirn Haselstauden zu einem Küchenbrand in einer Wohnanlage, welcher durch heißes Öl in einer Pfanne entstand. Löschversuche von der in der Wohnung anwesenden Bewohnern waren nicht erfolgreich, worauf einer der Bewohner in der Folge die Feuerwehr verständigte.