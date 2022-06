Brand in Buchs: Polizei sucht nach Zeugen

Am Dienstag, kurz vor 00:10 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einer Schreinerei an der Churerstrasse erhalten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoss. Die mit rund 50 Personen ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Ursache für den Brand ist unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Zwei Bewohnerinnen einer Wohnung in derselben Liegenschaft konnten diese rechtzeitig verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr.

Zeugen gesucht