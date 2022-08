Brand in Bregenzer Wohnanlage: Zigarettenstummel könnte ...

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Bregenz gerufen.

Am Donnerstag, 18. August 2022 um 07.23 Uhr, bemerkte ein Radfahrer in Bregenz eine Rauchentwicklung bei einer Wohnanlage in der Pulverturmgasse und verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese den Brand, verbunden mit einer starken Rauchentwicklung feststellen.