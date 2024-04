Brand im Altersheim: Evakuierung und vier Verletzte

Ein Brand in einem Altersheim in Rorschach führte am Sonntagabend zur Evakuierung aller Bewohnenden. Vier Personen erlitten Verletzungen.

Am 31. März 2024, gegen 21:15 Uhr, meldete die automatische Brandmeldeanlage der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Feuer in einem Altersheim in Rorschach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr lokalisierten den Brandherd in einem Zimmer im ersten Stock. Trotz starker Rauchentwicklung konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Alle Bewohnenden wurden vorsorglich evakuiert.

Verletzungen und Behandlung

Unter den Bewohnenden wurden vier Personen verletzt. Eine Person erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mittels Luftrettung ins Spital transportiert, zwei Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen und eine weitere Person mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht.

Einsatzkräfte und Schadensbewältigung

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Rorschach und Partnerfeuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, insgesamt etwa 85 Angehörige, auch mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen sowie der Rettungsdienst mit Einsatzleiter und medizinischem Personal. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und entrauchte das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Unterbringung der Betroffenen

Für die vom Brand betroffenen Bewohnenden wurden durch die Stadt Rorschach Ersatzunterkünfte bereitgestellt. Die genaue Ursache des Brandes wird derzeit untersucht.