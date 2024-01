Brand einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in Röthis

In Röthis geriet am Dienstagabend eine E-Ladestation in Brand - an der Garage entstand erheblicher Sachschaden.

Am Abend des 23. Jänner 2024 kam es in Röthis zum Brand einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Gegen 20:55 Uhr bemerkten die Bewohner Brandgeruch in ihrem Einfamilienhaus. Bei der Nachschau konnten sie Feuer in der Garage feststellen. Daraufhin verließen sie das Haus und verständigten die Leitstelle.

E-Auto blieb unversehrt

Die angerückten Feuerwehren Röthis und Sulz konnten den Brand rasch löschen. Während das angesteckte Elektrofahrzeug unversehrt blieb, entstand an der Garage erheblicher Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache wird noch ermittelt. Die Feuerwehren Röthis und Sulz rückten mit insgesamt 40 Einsatzkräften an, die Rettung war mit drei Mitarbeitenden am Einsatzort.