Fehlalarm hüllt neuen Stadtoptiker in dicken Rauch

Mitten im Bregenzer Stadtzentrum kam es am Dienstagvormittag zu einer starken Rauchentwicklung beim neuen Augenoptiker Wutscher. Zuerst dachten die herbeigeeilten Feuerwehrkräfte an einen Vollbrand. Wie sich aber nach ersten Erkundungen herausstellte, hatte eine Alarmanlage mit Rauchgas die dicken Schwaden im Geschäft in der Schulgasse verursacht (früher Nasahl).