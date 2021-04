Brand-Alarm in Dornbirn: Poolabdeckung verschmort

Eine Poolabdeckung aus Kunststoff verschmorte am Sonntag in Dornbirn vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, und rief die Feuerwehr auf den Plan.

Am Sonntag, den 11.04.2021, gegen 13:30 Uhr kam es in Dornbirn, Goethestraße zu einem Schmorbrand. Ein Anrainer bemerkte eine Rauchentwicklung auf dem Nachbargrundstück und setzte einen Notruf ab.

Defekt im Technikschacht

Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass die Kunststoff-Poolabdeckung teilweise verschmort war. Die Feuerwehr öffnete bzw. entlüftete den Technikschacht, der sich angrenzend an den Pool befindet. Der Schmorbrand dürfte vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Am Vortag wurden Arbeiten am Pool durchgeführt. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.