Brajkovic stellt persönliche Bestleistung ein

Double-Double von Jungstar bei Davidson-Niederlage. Mit 14 Rebounds glänzt der Feldkircher im Basketball

Der Vorarlberger Basketball-Export Luka Brajkovic hat in der NCAA mit einem Double-Double ganz stark aufgezeigt. Trotz je 14 Punkten und Rebounds des Power Forwards verlor Davidson gegen Richmond mit 74:80. „Das war eine sehr bittere Niederlage für uns“, resümierte der „Junior“.

Brajkovic schrieb zum ersten Mal im Spieljahr und zum neunten Mal insgesamt in der College-Liga doppelt zweistellig an. Mit 14 Rebounds stellte er zudem seine persönliche NCAA-Bestleistung ein. Darüber freuen wollte sich der 21-Jährige nicht wirklich. „In einem sehr ausgeglichenen Spiel haben wir am Ende Fehler gemacht“, sagte er.