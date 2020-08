Brajkovic nach Quarantäne wieder im Training

Der Feldkircher Jungstar im Basketball ist nach seiner Rückkehr ans Davidson College und der folgenden Quarantäne wieder ins Training eingestiegen.

Brajkovic geht 2020/21 in sein bereits drittes College-Jahr, zählt als „Junior“ somit zu den Älteren im Team. Er fühlt sich nach dem wegen der Corona-Pandemie verlängerten Aufenthalt in der Heimat, der mit viel Training verbunden war, „bestens vorbereitet“. Der 21-Jährige will auch in schwierigen Zeiten konsequent an seiner Karriere weiterarbeiten. Was ihm in Übersee besonders fehlt, verschweigt er nicht: es ist „Mamas Küche“.