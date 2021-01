Der Power Forward aus Feldkirch bilanzierte beim 73:58 von Davidson gegen Fordham mit je neun Punkten und Rebounds.

Brajkovic knapp an Double-Double vorbei Davidson feierte dritten Sieg in Serie

Luka Brajkovic ist knapp an einem weiteren Double-Double in der NCAA vorbeigeschrammt. Der Power Forward aus Feldkirch bilanzierte beim 73:58 von Davidson gegen Fordham am Mittwoch mit je neun Punkten und Rebounds. Zum dritten Sieg der Wildcats hintereinander steuerte er außerdem einen Assist und zwei Blocks in 29 Minuten bei.