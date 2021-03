Boxen: Tyson Fury gegen Anthony Joshua um WM-Gürtel

Tyson Fury gegen Anthony Joshua: Historischer Vereinigungskampf bestätigt.

Video: Fury vs. Joshua

Das bestätigte der Promoter von Tyson Fury, Bob Arum, dem Box-Medium "IFL TV". Es wäre übrigens das erste Mal in der Box-Geschichte, dass in einem Kampf die Gürtel aller vier großen Verbände von WBC, IBF, WBO und WBA in einem Titelkampf vereinigt werden.