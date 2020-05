Bowlingbahn-Betreiber schlittert in Konkurs

Die TBT Betriebs GmbH der Familie Wilfinger in Bludenz ist in den Konkurs geschlittert - sie betreibt einen Gastronomiebetrieb und Bowlinganlagen.

In Vorarlberg gibt es die nächste durch die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 verursachte Firmenpleite. Es handelt sich dabei um die TBT Betriebs GmbH in Bludenz mit identer Adresse wie das Fohren Center. Das teilte der KSV1870 Vorarlberg mit. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb von Bowlinganlagen und eines Gastronomiebetriebes.

Fortführung noch offen

Der zentrale Grund für diese Insolvenz liege in den Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, heißt es. Durch die Verordnung der Bundesregierung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 sei hinsichtlich Großveranstaltungen und Nachtgastronomie in absehbarer Zeit keine positive Fortführungsmöglichkeit mehr gegeben, sodass auch keine Umsätze mehr erwirtschaftet werden können. Ob ein Fortführung also überhaupt möglich ist, bleibt offen.