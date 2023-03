Botball goes HTL Dornbirn

Die HTL Dornbirn nimmt an Roboterwettbewerb teil.

Botball ist ein teamorientierter Roboterwettbewerb, der jedem Team gleiche Chancen bietet. Dazu erhält jedes Team ein definiertes Robotik-Set bestehend aus Metall- und Legoteilen, Sensoren und Antrieb, zwei Steuerungen und einem handelsüblichen Staubsauger-Roboter. Die Wettbewerbsaufgabe wird jedes Jahr neu gestaltet und erst beim zweitägigen Workshop zu Beginn der Botball-Saison freigegeben. So hat jedes Team gleich viel Zeit, um Strategien und Roboter zu entwickeln. Besonderer Wert wird auf Planung, Dokumentation und Qualität der technischen Lösung gelegt. Die HTL Dornbirn erhielt ein Set und im Gegenzug bot sie Roboterworkshops zur Vorbereitung für zehn- bis vierzehnjährige Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg an. Diese nutzten Wissenschaft, Technik, Technologie, Mathematik und Schreibfähigkeiten, um Roboter in einem praktischen Projekt zu entwerfen, zu bauen, zu programmieren und zu dokumentieren – also genau das, was an der HTL Dornbirn gelehrt wird. (cth)