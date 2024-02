Borussia Dortmund nimmt das CL-Viertelfinale ins Visier

National deutlich abgeschlagen, international auf Kurs. Für Borussia Dortmund wird die Fußball-Champions-League zum letzten Lichtblick.

Nach einer bisher durchwachsenen Bundesliga-Saison und dem frühen Aus im DFB-Pokal bietet sich für Marcel Sabitzer und Co. in der Königsklasse gegen PSV Eindhoven die Chance auf den ersten Viertelfinal-Einzug seit 2021. Das Hinspiel steigt in Eindhoven. Im zweiten Dienstag-Match empfängt Inter Mailand mit Marko Arnautovic Atletico Madrid.

Die CL-Spiele im Liveticker

Eindhoven gegen Dortmund

Obwohl das vom ehemaligen Dortmund-Coach Peter Bosz trainierte Eindhoven trotz aller Erfolge in den Niederlanden als europäisches Leichtgewicht und machbare Aufgabe gilt, überwiegt bei vielen Beobachtern die Skepsis. Der schwache Auftritt beim 1:1 in Wolfsburg machte wenig Mut und nährte Zweifel an der Tauglichkeit der Borussia für die europäische Fußball-Elite.

Vor allem im eigenen Stadion gilt Eindhoven als Macht und hat 15 der wettbewerbsübergreifend 17 Partien gewonnen - bei einem Torverhältnis von 33:5. Das Wiedersehen mit Bosz erhöht den Reiz der Partie zusätzlich. Der Trainer hat sich seit seinem Aus in Dortmund im Dezember 2017 nach nur einem knappen halben Jahr als Trainer bei Leverkusen (2019 - 2021) und Olympique Lyon (2021 - 2022) versucht. Doch so erfolgreich wie in Eindhoven war er dort nicht. "Das ist die beste Mannschaft, mit der ich je gearbeitet habe. Und ich mache das schon ein paar Jahre", schwärmte Bosz am Montag. Von übermäßiger Vorfreude auf ein Duell mit seinem ehemaligen Club war wenig zu spüren: "Ich war ja nicht so lange in Dortmund. Ich respektiere den Verein, will ihn aber schlagen."