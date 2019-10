BORG feierte rauschende Ballnacht

Der Maturaball des BORG Egg war wieder ein gesellschaftliches Highlight im Bregenzerwald.

Einblicke in das Seelenleben der Maturantinnen und Maturanten sowie heitere Informationen aus dem Schulalltag bietet die hervorragend gestaltete 122-seitige Maturazeitung, für die inhaltlich Elena Böhler, Theresa Stöckler, Anna Felder, Anna-Maria Beer, Andreas Pfeifer, Alia Wüschner, Cäcilia Dorner, Oliver Meier, Indira Beinder und Valentin Paluselli verantwortlich zeichneten. Verschiedene Programmpunkte gaben Einblicke ins Piratenleben, in das Finden und Lesen gefundener Karten sowie Meutereien auf hoher See beim Tretbötlefahren auf dem schwäbischen Meer. Pünktlich um Mitternacht sorgten die drei Maturaklassen mit kreativen Showeinlagen passend zum Ballmotto für Riesenstimmung unter den Besuchern. Ob bei temporeichen Tänzen, kraftstrotzenden Showeinlagen oder Gesang, die Jugend bewies beeindruckend ihre freudige Begeisterungsfähigkeit und ihr Können und heizte die Stimmung im Saal an.