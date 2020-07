Prostitution trotz Corona?

Andreas Tomaschek, Geschäftsführer der Solarbar in Au, über die Schweizer Sexarbeit-Branche in Zeiten der Corona-Maßnahmen.

Prostitution – das wohl älteste Gewerbe der Welt. Doch wie funktioniert dies in Zeiten von Corona? W&W hat bei Andreas Tomaschek, Geschäftsführer der Solarbar in Au, nachgehakt. Seit dem 18. Juni hat der Club wieder geöffnet: „Die Gefahr, sich mit dem Virus zu infizieren, ist allgegenwärtig. Mit 2000 Quadratmeter Fläche bei knapp 20 Gästen, ist grundsätzlich Distanz zu halten bei uns im Club kein Problem.“ Selbsterklärend ist jedoch, dass beim Akt selbst kein Abstand vorliegt. Auch auf Masken wird verzichtet. Es liegt in der Eigenverantwortung der Besucher, ob sie die Dienste der Damen in Anspruch nehmen und so das Risiko eingehen wollen. Ob jemand das Virus tatsächlich bereits in sich trägt, lässt sich ohne Test nicht sagen, so gut der Clubbesitzer auch auf hygienische Rahmenbedingungen achtet: Die Zimmer werden bis aufs kleinste Detail gesäubert, Whirlpools gründlich gereinigt, Türgriffe und die Bar im 30-Minuten-Takt desinfiziert. An der Rezeption gelte es außerdem, einen Abstand von zwei Metern einzuhalten. Eine Eintrittsschleuse sorge dafür, dass nur eine Person auf einmal den Club betreten kann. Mit einem Sensor wird bei jedem Gast die Temperatur gemessen. „Wir tun alles für den Schutz unserer Gäste, was wir können. Der Rest liegt in ihrer eigenen Verantwortung.“ So mühsam die Einhaltung der extremen Sicherheitsmaßnahmen auch sein mag, so ist Tomaschek dennoch sehr froh, dass der Club nun endlich wieder läuft. Die Corona-Zeit war nämlich für ihn, wie auch für viele andere Unternehmer, nicht leicht: „Am 16. März wurde die Solarbar aufgrund der Corona-Maßnahmen zwangs-geschlossen. Trotzdem mussten wir weiterhin monatlich 32.000 Franken Miete bezahlen. Dazu kamen noch 12.000 Franken Fixkosten. Unsere Kühlanlagen, Eismaschinen sowie die Whirlpools mussten während dieser Zeit weiterlaufen und gewartet werden. Alles in allem hatten wir jeden Monat rund 48.000 Franken Kosten ohne irgendwelche Einnahmen.“