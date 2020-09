"Borat" ist zurück: Wie peinlich wird es für die USA?

Noch vor der US-Wahl soll bei Amazon Prime die Fortsetzung des Satirefilms um einen von Sacha Baron Cohen verkörperten Reporter aus Kasachstan zu sehen sein.

Am Dienstag bestätigte der Streaming-Dienst, dass er sich die weltweiten Rechte an dem zweiten Borat-Film gesichert habe. Der angebliche Titel: "Borat: Geschenk des pornografischen Affen an Vizepremier Mikhael Pence, um Benefiz für kürzlich verkleinerte Nation von Kasachstan zu machen."