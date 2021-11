Booster Impfung: Welcher Impfstoff wirkt am besten?

Der sogenannte Booster ist die dritte Impfung gegen das Coronavirus. Biontech oder Moderna - welcher Impfstoff wirkt bei wem am besten?

Damit soll sichergestellt werden, dass der Antikörperschutz gegen SARS-CoV-2 aufrecht gehalten wird. Um die genaue Wirkung und die Sicherheit dieser Drittimpfung zu untersuchen, führt die MedUni Wien nun eine großangelegte Studie durch, teilte sie in einer Aussendung am Montag mit.

Biontech oder Moderna?

Verschiedenen Experten zufolge soll bei der Booster-Impfung, der nicht bei der Erst- oder Zweitimpfung verwendet wurde, besonders effektiv. SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schreibt auf Twitter sogar: "Wechseln wirkt am besten!" Lauterbach bezieht sich auf eine US-amerikanische Studie, weshalb Astrazeneca (nicht zugelassen in den USA) in der Tabelle nicht vorkommt.